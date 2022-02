Nonostante in casa Juve sembra essere ritornato l'entusiasmo di un tempo, un filo di preoccupazione continua a filtrare dalla situazione contrattuale legata al rinnovo di Paulo Dybala che, tarda ad arrivare. E' noto da tempo infatti, che l'entourage del giocatore argentino deve ancora trovare un accordo di massima con il club della Continassa ma l'auspicio è che alla fine si possa arrivare alla fumata bianca. In caso contrario invece, la Juve dovrà guardarsi attorno e cercare in tutti i modi di non perdere il giocatore a costo zero, dato che a giugno andrà in scadenza di contratto. Ecco che dunque, in molte osservano la situazione e in queste ore, dalla Spagna sarebbe emersa una nuova pretendente. Stando a quanto riportato dal portale iberico Todofichajes. net, infatti, anche il Barcellona di Xavi starebbe monitorando attentamente la situazione.