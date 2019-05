Isco Alarcón è il vero rimpianto di Massimiliano Allegri, che l’ha sognato a lungo senza riuscire ad allenarlo nel corso dei cinque anni sulla panchina della Juventus. Adesso il trequartista spagnolo può davvero lasciare il Real Madrid, al termine di una stagione che l’ha visto calare progressivamente nelle gerarchie della dirigenza: Florentino Pérez aspetta le offerte, i bianconeri sono sempre alla finestra mentre il Manchester City avrebbe raffreddato il proprio interesse per il classe ’92. Ma non sono escluse sorprese: secondo Don Balón, Isco ha attirato anche lo sguardo del Barcellona e non direbbe “no” al clamoroso trasferimento nella squadra di Leo Messi.