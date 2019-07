Christian Eriksen è uno dei nomi più importanti di questo calciomercato estivo. Il centrocampista danese è vicino all'addio al Tottenham. Juventus e Real Madrid pensano a lui come alternativa a Paul Pogba, in caso di mancato acquisto. Tuttavia, dalla Spagna arrivano voci sempre più insistenti: l'Atletico Madrid sta facendo sul serio ed è pronto a piazzare un clamoroso colpo di mercato per il proprio reparto mediano.