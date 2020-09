9









Suarez valuta, pensa, riflette, tratta col Barcellona e studia per prendere il passaporto da comunitario. Ma ancora non ha deciso il suo futuro. Secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dalla Spagna, infatti, l'attaccante uruguaiano non è così sicuro di accettare la Juventus. Il giocatore ha congelato l'opzione bianconera perché vuole valutare tutti i possibili scenari ed eventuali altre proposte. Da dove? Dall'Atletico Madrid ad esempio, dove il Cholo Simeone avrebbe indicato Suarez come sostituto di Morata in caso di cessione dello spagnolo.



INTRECCI - Il mercato dei Colchoneros si intreccia con quello della Juve, perché proprio negli ultimi giorni il nome di Morata è stato accostato ai bianconeri per quello che sarebbe un ritorno a Torino dell'ex attaccante del Real Madrid. Al momento però, secondo il quotidiano spagnolo Sport non è arrivata nessuna offerta all'Atletico.



SCELTA - Intanto Suarez continua ad allenarsi con il Barcellona riflettendo sul suo futuro, l'attaccante vuole fare la scelta giusta perché sa che a 33 anni la prossima sarà l'ultima grande chiamata di una carriera vissuta sempre ad alti livelli. Per questo non vuole fallire e prende tempo per valutare con attenzione tutte le possibili alternative. La Juve è una di queste, ma per ora rimane congelata.