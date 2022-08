Miralemsta impressionando al Barcellona. Tornato dal prestito e formalmente sul mercato, il regista ha piacevolmente sorpreso Xavi e il suo staff, tanto da potersi giocare la conferma in rosa.Come scrive il Mundo Deportivo, "hanno verificato in prima persona, come avevano già intuito, che il nazionale bosniaco è un giocatore di alto livello tecnico e tattico. Ora vogliono continuare a vederlo per analizzare nel dettaglio se può sopportare fisicamente i carichi più intensi che saranno richiesti alla squadra in vista dell'inizio della competizione la prossima settimana, con l'inizio della Liga".E non solo. Si legge ancora: "A livello concreto, gli allenatori sottolineano che Miralem Pjanic gioca sempre a testa alta, rilevando le migliori opzioni di passaggio ed eseguendo movimenti di palla con enorme pulizia tecnica. Piace molto anche il fatto che scopra sempre l'uomo libero e che sappia come e quando saltare la pressione".