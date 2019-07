Il futuro di James Rodriguez è sempre più simile ad una soap opera. Il colombiano del Real Madrid è conteso da Atletico Madrid e Napoli, con la Juventus sullo sfondo. Il rallentamento delle operazioni ha agevolato i bianconeri, rientrati in lizza per il giocatore. Tuttavia, secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, gli azzurri avrebbero fatto un deciso passo in avanti, superando il resto della concorrenza. La fine alla trattativa infinita, però, non è ancora arrivata.