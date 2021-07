In Spagna stanno lavorando per uno scambio che taglierebbe fuori la Juventus dalla corsa a due obiettivi: il primo èdell'Atletico Madrid, il secondodel Barcellona, accostato ai bianconeri in caso di cessione di Cristiano Ronaldo. Il Mundo Deportivo racconta che i Colchoneros e il Barça stanno provando a mettere in piedi lo scambio tra i due giocatori che piacciono ai bianconeri; ci sono già stati contatti tra le parti e se ne è parlato: tutto aperto, nelle prossime settimane potrebbero arrivare novità. E la Juve attende, alla finestra da spettatrice.