Come racconta Sport, quotidiano catalano, per Depay sembra praticamente tutto pronto: sarà un nuovo giocatore del Barcellona. L'attaccante olandese avrebbe infatto dato il definitivo consenso alla chiusura della trattativa con i blaugrana, dopo aver trovato l'accordo definitivo proprio con i catalani. Ecco, legali al lavoro per gli ultimi dettagli. Depay dovrebbe firmare un biennale che avrà anche un'opzione speciale per il terzo anno: è stata una richiesta diretta del Barcellona, secondo Sport. Questo ha rallentato la trattativa, ma non l'ha fatta sfumare. E la Juve deve dunque arrendersi: Depay va da Koeman...