Si è chiuso il mercato estivo in Premier League, almeno per quanto riguarda gli affari in entrata. L'addio di Paul Pogba al Manchester United resta possibile, dunque, ma i Red Devils non si sono rinforzati con un acquisto a centrocampo, con Christian Eriksen che è sfumato nelle ultime ore. Questo, secondo quanto riportato da As in Spagna, è un chiaro segnale del fatto che il centrocampista francese non si muoverà da Manchester. Pessima notizia sia per il Real Madrid, con Zinedine Zidane che lo aveva richiesto esplicitamente a Florentino Perez, che per la Juventus, che da tempo è al lavoro per il suo ritorno a Torino.