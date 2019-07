Paul Pogba vuole lasciare il Manchester United in questa caldissima estate di mercato. La Juventus è in prima fila e lavora al suo ritorno a Torino, ma al momento la favorita sembra essere il Real Madrid. Anche se, secondo quanto riportato da As in Spagna, c'è un ostacolo a frenare i Blancos. Al momento, Florentino Perez sta faticando a trovare una sistemazione ai tanti giocatori in uscita, da Isco a Gareth Bale, e non può soddisfare la richiesta di 150 milioni di sterline imposta dai Red Devils.