Il Manchester United butta gli occhi in casa Juventus per possibili operazioni di mercato. Dall’Inghilterra accostano il nome di Sami Khedira, in passato quello di Douglas Costa. Adesso è tornato di moda quello di Alex Sandro: infatti, come riporta il portale spagnolo fichajes.net, i Red Devils avrebbero messo nel mirino il terzino sinistro brasiliano per rinforzare l’out mancino, dopo aver mancato il colpo Sergio Reguilon che firmerà con il Tottenham di Josè Mourihno.