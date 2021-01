Sergio Ramos è uno dei calciatori più interessanti nella lunga lista di quelli che a breve andranno in scadenza di contratto. Dalla Spagna, più precisamente secondo El Chiringuito, filtrano indiscrezioni su quello che sarà il suo futuro. Secondo il media iberico, infatti, il centrale di difesa avrebbe rifiutato l'ennesima offerta di rinnovo da parte di Florentino Perez e il suo futuro sarebbe già scritto: Sergio Ramos andrà al Paris Saint-Germain e avrebbe affermato che anche Lionel Messi sarebbe destinato a trasferirsi insieme a lui al club parigino. Queste le sue parole: "Al PSG mi hanno detto che stanno costruendo una super squadra con me e Messi". Sfuma, quindi, la possibilità che la Juventus possa inserirsi nella corsa per accaparrarsi il calciatore.