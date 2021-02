In casa Real Madrid non si respira un clima sereno. I risultati non esaltanti hanno messo Zinedine Zidane sul banco degli imputati, ma a Madrid sono alle prese anche con un altro problema, il rinnovo di capitan Sergio Ramos. E dalla Spagna non arrivano notizie confortanti. Stando a quanto riporta El Golazo de Gol, il difensore spagnolo avrebbe fatto sapere alle Merengues che non ha intenzione di accettare il rinnovo di contratto. La Juventus osserva da lontano, attenta agli sviluppi sul futuro di Sergio Ramos.