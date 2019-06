La rivoluzione in casa Juventus passerà anche dalla cessione di uno degli ultimi arrivati: João Cancelo può davvero lasciare i bianconeri dopo una sola stagione, il Manchester City fa sul serio e Mendes è al lavoro da settimane per il proprio assistito. Fra gli obiettivi per la fascia destra della Juve, in sostituzione dell’ex Valencia, spicca Nelson Semedo del Barcellona. Stando a quanto riporta in Spagna Don Balón, i campioni d’Italia possono assicurarsi il classe ’93 portoghese per 50 milioni di euro. Lo stesso Semedo, che ha offerte dalle big di Premier League e dall’Atlético, avrebbe dato priorità alla Juve come destinazione per la prossima stagione.