Il destino di Dybala alla Juventus sembra sempre essere appeso ad un filo: il rinnovo di contratto non arriva e le recenti prestazioni dell'argentino - seppur con tutte le scusanti per uno stato di forma non ancora ottimale - hanno creato qualche malumore. Secondo quanto riporta il media spagnolo Don Balon, se la Juventus decidesse di vendere Paulo Dybala, i soldi ricavati dall'operazione verrebbero immediatamente reinvestiti per portare a Torino Adama Traorè, esterno dalle incredibili qualità fisiche che è esploso in Premier League con la maglia del Wolverhampton.