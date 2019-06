Marca la considera una vera e propria "Operazione". Sicuramente, il Real Madrid ha deciso di giocarsi il tutto per tutto in modo da organizzare al meglio la campagna acquisti in caso di rifiuto del diretto interessato. Paul Pogba piace ai Blancos che, su suggerimento di Zinedine Zidane, lo considerano il primo grande colpo di mercato a centrocampo. Il Manchester United ha sparato cifre superiori ai 100 milioni e, dopo l’acquisto di Eden Hazard, le Merengues difficilmente sosterrebbero un duplice maxi investimento. Così si lavora per l’inserimento di Gareth Bale come contropartita tecnica per accontentare i Red Devils e, al contempo, ridurre i costi dell’operazione. La Juventus resta a guardare, ma prepara una controffensiva. I bianconeri possono contare sulla volontà del giocatore di tornare a Torino, anche se resta molto difficile pagare il prezzo del cartellino fissato dallo United.