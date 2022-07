E tra i giocatori in uscita ci sono anche diversi centrocampisti, in particolareSecondo El Larguero de la SER, il centrocampista spagnolo verrà offerto alla Juventus, con il suo entourage che nelle prossime ore contatterà il club italiano per aprire un canale utile al fine di colmare il vuoto lasciato momentaneamente da Pogba, infortunato. Lesione al menisco laterale e stop che può passare da un mese a due, tutto dipenderà da operazione e recupero.Così, il nome di Saúl torna di moda. Dopo il prestito al Chelsea, è tornato all'Atlético quest'estate ma il rapporto con Simeone non è ottimo e la partenza resta dietro l'angolo. Di ritorno dall'Inghilterra, però, sembra aver tanta voglia di ricominciare a brillare come un tempo, mettendosi alle spalle la brutta esperienza e mirando a guadagnarsi un posto. Ma l'Atletico ha bisogno di cedere e il prestito alla Juventus è un'idea.