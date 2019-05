Maurizio Sarri è il favorito per prendere il posto di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus. L'ex allenatore del Napoli, come racconta Fichajes.com dalla Spagna, potrebbe portare con sé alcuni dei propri pupilli del passato in azzurro: da Kalidou Koulibaly ad Allan, passando per Jorginho, che lo ha seguito anche al Chelsea, fino a Dries Mertens. Resta poi da valutare il futuro di Gonzalo Higuain, che però difficilmente potrà fare ritorno in bianconero, dopo una deludente stagione in prestito tra Milan e Chelsea.