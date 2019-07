Secondo quanto riporta Marca, il grande nome per la Juventus non sarebbe Pogba e, neppure, Mauro Icardi. O meglio, tra le richieste fatte da Maurizio Sarri, in cima alla lista dei desideri, ci sarebbe il nome di Christian Eriksen, centrocampista danese del Tottenham vice-campione d'Europa. Il 27 enne fantasista potrebbe non rinnovare il contratto in scadenza nel 2020, così da mettersi automaticamente sul mercato già da questa stagione. I costi per Pogba, annessa la corte del Real Madrid, potrebbero spingere la Juventus ad intensificare i contatti con gli Spurs.