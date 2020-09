Secondo quanto riporta Cadena Cope in Spagna, Valencia e Juve stanno trattando il trasferimento di Daniele Rugani. Gli spagnoli vorrebbero acquistare il difensore in prestito con diritto di riscatto e non obbligo e la trattativa tra le parti sarebbe in corso e ben avviata anche perché Rugani avrebbe dato il suo ok al trasferimento. Il Valencia, tuttavia, avrebbe bisogno di uno sconto sulla richiesta d'ingaggio del calciatore che alla Juve guadagna 3,5 milioni di euro a stagione. La Juve valuta Rugani tra i 20 ed i 25 milioni di euro.