Come racconta Todofichajes.com, portale spagnolo specializzato sul mercato, Daniele Rugani può tornare in bianconero dopo i prestiti al Rennes e al Cagliari. Il centrale è pronto a lasciare nuovamente i bianconeri, stavolta a titolo definitivo. Si è fatto vedere in tal senso il Betis di Siviglia, che vorrebbe prendere il centrale per una cifra vicina ai 4 milioni di euro. I bianconeri non opporranno resistenza e dalla Spagna insistono anche sulla fretta del club andaluso, che vorrebbe chiudere l'affare addirittura già nei prossimi giorni. Insomma, staremo a vedere...