In Spagna sono sicuri: Rudiger alla Juventus. Il club bianconero va a caccia di un centrale di difesa e lo stesso stanno facendo i blancos di Madrid, eppure, per una volta sembrano essere i bianconeri i favoriti nel duello. E' quanto scrive il Mundo Deportivo facendo il punto sul mercato del Real e spiegando: "Il Real Madrid cerca da tempo difensori centrali. Rudiger sembrava il prescelto, ma il giocatore del Chelsea, che sarebbe arrivato a parametro zero, andrà salvo sorpresa alla Juventus".