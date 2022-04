Ieri in gol nella sconfitta del Chelsea contro il Brentford, di Antonio Rudiger però si parla tanto soprattutto in ottica mercato: come è noto, il suo nome è stato accostato con insistenza alla Juventus, ma il difensore tedesco è molto ambito anche in Spagna. E secondo il portale todofichajes.com, Rudiger avrebbe espresso il gradimento a trasferirsi al Barcellona, squadra incontrata nei giorni scorsi dall'agente del giocatore.