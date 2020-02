Sergio Ramos potrebbe lasciare il Real Madrid. Uno scenario inaspettato, che rischia di concretizzarsi nella prossima finestra di mercato estiva. E sul capitano dei Blancos potrebbe fiondarsi la Juve.



NODO RINNOVO - Il centrale spagnolo, secondo quanto riferito da As, quotidiano ben informato sulla realtà madrilena, è infatti in rotta con il Real a causa del rinnovo di contratto. Attualmente Ramos va in scadenza nel giugno del 2021, quindi tra poco più di un anno. Per prolungare il suo accordo con le Merengues il difensore, 34 anni compiuti, avrebbe chiesto un biennale. Una richiesta ritenuta eccessiva dal Madrid, disposto a rinnovare per non più di un anno. Ramos, però, avrebbe rifiutato la proposta di rinnovo annuale. CI PENSA LA JUVE - In questa crepa c’è spazio per inserirsi, anche per la Juve, che da sempre apprezza il giocatore. Non sarà facile, il legame di Ramos con la piazza è molto forte, e il Real potrebbe decidere di fare un passo verso di lui, offrendogli l’auspicato rinnovo biennale. In caso contrario la Juve si farà trovare pronta, ma attenzione anche al PSG, che pure pensa al 34enne.