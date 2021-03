5









Uno dei più grandi nodi che la Juventus deve sciogliere dopo l'eliminazione dalla Champions League è il futuro di Cristiano Ronaldo. Il portoghese ha 36 anni compiuti un mese fa e un contratto fino a giugno 2022 con i bianconeri, non è escluso però che il giocatore possa lasciare Torino con una stagione d'anticipo. Al momento sembra abbastanza improbabile un rinnovo di contratto di CR7, del quale si era discusso nei mesi scorsi ma che dopo l'uscita dall'Europa non è stato più nominato. E a confermarlo è stato anche Fabio Paratici: "Non è una priorità".



DALLA SPAGNA - Cristiano quindi potrebbe salutare tutti alla fine di questa stagione, ma il suo futuro è ancora tutto da scrivere. Da giorni in Spagna si parla di un suo possibile ritorno al Real Madrid: sia Marca che As, i due quotidiani di Madrid vicini alle Merengues, hanno stampato il faccione di Cristiano Ronaldo sulle rispettive prime pagine. Nel primo caso è stata approfondita la posizione della società spagnola, nell'altro quotidiano la volontà del giocatore.



LA POSIZIONE DEL REAL - Secondo Marca al momento il Real Madrid non è interessato al ritorno di Ronaldo. Il portoghese è contestato e arrabbiato dopo l'eliminazione dalla Champions, ma i Blancos non hanno intenzione di riprendersi il portoghese che tre anni fa hanno venduto alla Juventus. Lì davanti fa tutto Benzema e dietro di lui stanno crescendo Vinicius junior (classe 2000) e Rodrygo (2001). Sguardo al futuro e tanti saluti a Cristiano.



LA VOLONTA' DEL GIOCATORE - As invece fa sapere che il giocatore vorrebbe tornare a Madrid. Il quotidiano riporta che i contatti tra l'attaccante - o meglio, l'agente Jorge Mendes - e i Blancos vanno avanti da mesi e con ancora un solo anno e mezzo di contratto con la Juve l'operazione potrebbe essere meno complicata di quanto possa sembrare. Cristiano ha nostalgia del Real e i colloqui potrebbero intensificarsi nelle prossime settimane.



GLI ALTRI CLUB - Ma chi può permettersi di spendere quasi 100 milioni complessivi per un giocatore di 36 anni? Più o meno, gli stessi club che stanno pensando anche a Leo Messi. Ai quali vanno aggiunti Real Madrid e Manchester United. Il Psg quindi, dove il proprietario Al-Khelaifi non ha problemi a spendere e se non dovesse arrivare a La Pulce potrebbe partire all'assalto del portoghese. Ma anche l'altra squadra di Manchester, il City, con Guardiola che vorrebbe a tutti i costi l'argentino del Barça; e se non dovesse arrivare? L'ipotesi Ronaldo al momento è lontana, ma non da scartare.