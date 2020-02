Cristiano Ronaldo vuole lasciare la Juventus al termine della stagione. L'indiscrezione arriva dalla Spagna e fa già rumore. Lo assicura ABC, che spiega come il fenomeno portoghese abbia deciso il suo futuro e dato già mandato al suo agente, il famoso Jorge Mendes, di trovargli un nuovo club, in Europa e in prima fascia, per continuare a giocare e vincere. Così, raccontano in Spagna, il piano per l'estate è già chiaro e così non onorerebbe il contratto che lo vede legato alla Juve per altre due stagioni, dopo quella attuale. C'è anche il Real Madrid tra le mete preferite.