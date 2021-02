Dopo la prova negativa di Cristiano Ronaldo in Champions contro il Porto, in Spagna hanno ricominciato a parlare di un possibile addio dell'ex Real Madrid a fine stagione. Secondo quanto riporta Don Balon, CR7 avrebbe già svelato al suo agente Jorge Mendes la volontà di voler lasciare l'Italia. Se così fosse, sul giocatore si fionderebbe il Manchester United, che vorrebbe riportare il giocatore in Premier League; la Juventus però proverà a convincerlo fino all'ultimo a rimanere almeno fino al 2022, quando poi scadrà il contratto con i bianconeri.