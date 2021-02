1









A Cristiano Ronaldo non piace perdere. E da quando è arrivato alla Juventus nell'estate 2018 ha avuto più dolori che gioie in Champions League. E in Spagna c'è qualcuno che ha già ipotizzato estreme conseguenze di ciò, dopo la brutta sconfitta della Juve di ieri sera contro il Porto. Secondo Diario Gol, infatti, il fuoriclasse portoghese ha chiesto al suo procuratore, il super-agente Jorge Mendes, di trovargli una nuova sistemazione per la prossima stagione. Ronaldo avrebbe col club bianconero un altro anno di contratto, fino a giugno 2022.