Il futuro di Cristiano Ronaldo continua a far discutere, anche dopo la tripletta segnata al Cagliari. Secondo il quotidiano As, infatti, l’attaccante portoghese spinge per tornare al Real Madrid e lascerebbe i bianconeri anche gratis. Le Merengues lo prenderebbero per allontanare di una stagione l’investimento per un top player tra Haaland e Mbappé, ai limiti dell'imprendibile nella prima stagione della crisi pandemica.