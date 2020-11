Ex compagni, decisivi insieme per la conquista della decima Champions League nella storia del Real. Ora, entrambi hanno lasciato Madrid, ma potrebbe ritrovarsi di nuovo insieme... a Torino. Secondo todofichajes.com, infatti, Cristiano Ronaldo vorrebbe Angel di Maria alla Juventus. Classe 1988, l'esterno offensivo argentino è in scadenza nel 2021 con il Paris Saint-Germain, squadra in cui è ancora titolare inamovibile e protagonista.