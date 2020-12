Secondo quanto riportato da Don Balon, portale spagnolo specializzato in mercato, il Manchester United sarebbe pronto a tentare ancora una volta Cristiano Ronaldo. Il club inglese vorrebbe infatti mettere sul piatto un biennale con opzione per il terzo anno a 30 milioni di euro all'anno, la stessa cifra percepita da Cristiano a Torino. Ronaldo non ha chiuso immediatamente, sa bene che lasciare la Juventus gli costerebbe, ma la scadenza fissata per il 2022 è lì, dietro a un angolo. Per tornare a Manchester, però, avrebbe posto una condizione: che gli inglesi si qualifichino alla prossima edizione della Champions League.