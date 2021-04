La permanenza o meno di Cristiano Ronaldo alla Juventus anche per la prossima stagione dipenderà essenzialmente dalla sua stessa volontà, con la regia del super-procuratore Jorge Mendes. In Spagna si parla molto di questa sua volontà, e in particolare As svela un retroscena che fa venire i brividi ai tifosi bianconeri: CR7 sarebbe ormai stufo della Juve e, pur di tornare al Real Madrid, sarebbe disposto a ridursi sensibilmente lo stipendio (attualmente percepisce 31 milioni di euro all'anno). Per ora, comunque, nessuna trattativa con il presidente Florentino Perez.