Non è certo un caso come quello di Paulo Dybala, ma il rinnovo di Cristiano Ronaldo con la Juventus, attualmente in scadenza nel 2022, è qualcosa di cui prima o poi bisognerà parlare. Secondo Don Balon, l'intenzione di entrambi è di prolungare, con CR7 intenzionato a firmare un biennale per chiudere la carriera in bianconero a 39 anni. E senza riduzione di stipendio: 30 milioni netti a stagione. Qualsiasi saranno le scelte delle due parti, questo contratto è legato con doppio nodo proprio a Dybala: per sostenere il rinnovo di Ronaldo, potrebbe essere necessario monetizzare con una cessione della Joya.