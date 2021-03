9









Juan Ignacio Gallardo, direttore del quotidiano spagnolo Marca, ha spiegato a Sky Sport i rumors con al centro Cristiano Ronaldo, accostato nuovamente al Real Madrid: “In Spagna non si parla d’altro che della notizia svelata da Marca, della voglia di Ronaldo di tornare al Real Madrid, l’entourage ha già incontrato la dirigenza per comunicare al Real questo suo desiderio di tornare. Al momento la società non può permettersi questa operazione, pertanto quello di CR7 resta solo un desiderio, perché il Real Madrid ha altri obiettivi: Mbappé e Haaland. Vedremo come si svilupperà il mercato, ma al momento, nonostante le critiche per l’eliminazione dalla Champions, tutto lascia pensare che continuerà a giocare nella Juventus e che questo suo desiderio di tornare non si realizzerà. Ma nel calcio possono cambiare spesso molte cose… Quindi vediamo come si svilupperà il mercato”.