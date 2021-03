In questi giorni si sta parlando sempre di più di un possibile addio di Cristiano Ronaldo alla Juve. Il contratto del portoghese è in scadenza nel 2022 ma dalla Spagna insistono sul un suo ritorno al Real Madrid già dalla prossima estate. L'unica condizione per la quale l'attaccante potrebbe tornare a in blanco, però, sarebbe la permanenza di Zinedine Zidane sulla panchina delle Merengues. La Juve, da parte sua, non è preoccupata e non ha nessuna intenzione di dare via CR7.