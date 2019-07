A 34 anni Cristiano Ronaldo ha continuato a polverizzare record di ogni tipo. E' l'attacco dello scritto di Marca, che racconta di una possibilità viva e forte: quella di rivedere CR7 premiato come miglior calciatore al mondo, come vincitore del Pallone d'Oro. Sì, perché se è vero che Ronaldo non ha vinto la Champions con il club bianconero, ha però contribuito in gran parte ai due trofei sollevati dalla Juve, raggiungendo anche per primo 100 vittorie e 125 gol in Champions League. Ma non solo: CR7 ha anche vinto la UEFA Nations League con il suo Portogallo. Ecco perché in corsa per il Pallone d'Oro c'è anche lui, che cerca il sesto titolo personale, da giocarsi con Mané, Van Dijk e Messi.