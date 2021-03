1











Cristiano Ronaldo e la Juve, una storia destinata a finire in estate? Tutto può accadere. Soprattutto facendo attenzione alle voci che arrivano dalla Spagna. Secondo quanto riportato da Todofichajes, infatti, sarebbe pronto il contratto per il fuoriclasse portoghese, che potrebbe firmare un accordo annuale con il Real Madrid per una cifra vicina ai 20 milioni di euro. Come raccontano in Spagna, "la decisione finale sarà proprio di Cristiano. Se vorrà abbassarsi lo stipendio, il Real può accordarsi".