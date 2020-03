Secondo quanto riporta Don Diario, la Juventus potrebbe dire addio a Cristiano Ronaldo. Infatti, mai come ora, il campione portoghese starebbe pensando a cambiare aria, come dicono dalla Spagna, e sarebbe pronto ad ascoltare le offerte di altre squadre. Due su tutte sono interessate, Manchester United e Paris Saint-Germain, che potrebbero ingolosire Ronaldo per intraprendere una nuova - o vecchia nel caso dei Red Devils - avventura.