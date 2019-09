Ivan Rakitic resta un obiettivo concreto della Juventus, forse già per gennaio. Come riporta Don Balon, il centrocampista blaugrana sarebbe accolto a braccia aperte da Cristiano Ronaldo. L'operazione, però, è legata ovviamente alle cessioni a centrocampo, senza quelle la Juve ha posti in piedi. Secondo il portale spagnolo, i bianconeri potrebbero mettere sul tavolo un'offerta di 40 milioni più 10 di bonus per il centrocampista croato