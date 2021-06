Cosa farà Cristiano Ronaldo? Resta o se ne va? Sarà il portoghese a decidere il suo futuro, come sempre fatto in carriera. Nel frattempo, sulla panchina della Juventus si è nuovamente insediato Max Allegri, con cui si lasciò non in splendidi rapporti. Stando a quanto riporta As, l’asso della Juve, che ha ancora un anno di contratto con il club bianconero, è entrato nel mirino del Paris Saint-Germain, vorrebbe giocare due anni al Psg ad alto livello per poi tornare allo Sporting Lisbona per chiudere la sua gloriosa carriera.