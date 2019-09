Secondo quanto riportato da Diario Gol, il futuro di Cristiano Ronaldo alla Juventus potrebbe non durare più di questa stagione ancora. CR7 infatti, starebbe pensando di salutare Torino per un grande ritorno, verso l'Inghilterra. Dove? Ovviamente al Manchester United, per un ritorno che avrebbe del clamoroso: già prima che scegliesse i bianconeri, l'opzione Red Devils era nell'aria la scorsa estate.