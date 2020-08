Secondo quanto riportato dal portale spagnolo 'Don Diario' Cristiano Ronaldo sta valutando ancora la possibilità di lasciare subito la Juventus, già in questa sessione di mercato. Il portoghese, ormai 35 anni, si sarebbe pentito di lasciare il Real Madrid. la paura è che la Serie A possa essere sospesa dopo l'impennata di contagi al Covid, anche tra i calciatori. CR7 dunque potrebbe scegliere di lasciare i bianconeri in poco tempo e approdare in una squadra che possa aiutarlo a compiere il passo successivo (di nuovo): cioè vincere la Champions League.