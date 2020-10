4









In una giornata dove il clima post annullamento Juve-Napoli e l’ultima giornata di mercato (Chiesa in bianconero e non solo) rubano la scena, spunta dalla Spagna una clamorosa indiscrezione riguardante Cristiano Ronaldo. E nuovamente il caso Mayorga. Come riporta Deportes Cuatro, dopo essere stato dichiarato innocente in seguito alle accuse di stupro avanzate dalla modella statunitense, CR7 potrebbe subirne una nuova. Tutto dipende da un esame mentale di Kathryn Mayorga, al quale si sottoporrà nei prossimi giorni.



INFERMITÀ MENTALE? - I legali della 34enne e lei stessa vorrebbero fare leva sui famosi 300 mila euro che Ronaldo le pagò per mantenere la segretezza dell’accaduto, risalente ad una notte in una camera di Las Vegas nel giugno 2009. Ecco, Mayorga intende dimostrare che non stava mentalmente bene al momento della firma di questo accordo. Nel caso in cui l’esito del test dia ragione alla donna, allora la stella portoghese si dovrà presentare nuovamente in tribunale per un’udienza pubblica davanti alla giustizia nordamericana, dove la Mayorga aprì il caso.