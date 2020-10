Ieri sera si sono incontrati nuovamente, dopo una vita a condividere successi e trofei. Portogallo-Spagna è stata anche Cristiano Ronaldo contro Sergio Ramos, due amici vincenti. Anzi no, non sarebbero così legati. È quanto raccontano dalla Spagna: secondo Marca, il fenomeno della Juventus avrebbe tagliato i ponti con il capitano dei Blancos e non gli starebbe parlando dal 2018, quando Ramos decise di appoggiare il suo compagno di squadra Luka Modrid per il Pallone d’Oro. E non Ronaldo, che evidentemente se l’è presa.