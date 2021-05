La Juventus si gioca tutto sul campo del Friuli di Udine, quando alle 18 sfiderà l’Udinese di Gotti. Pirlo punterà sulla coppia Dybala-Ronaldo, con il secondo alla ricerca della miglior versione di stesso. Nel frattempo aumentano i rumors sul suo futuro, appeso in primis alla qualificazione alla Champions League. Stando a quanto riporta Marca, CR7 non sarebbe felice a Torino, l’addio a fine stagione può diventare realtà tanto che ci sarebbero Manchester United e Psg in prima fila, pronte a sfruttare l’occasione.