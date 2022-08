Gli ultimi giorni di mercato per Cristiano Ronaldo sembrano essere analoghi a quelli vissuti nella sua ultima settimana torinese, quando a 48 ore dalla chiusura dello stesso, CR7 decise di fare le valigie e ritornare a Manchester. In questi giorni si era fatto sotto il Napoli, con i Red Devils che hanno messo sul piatto ben 100 milioni oltre al cartellino del portoghese, pur di arrivare a Victor Osimhen. Operazione che però sembra spegnersi sul nascere, perchè stando a quanto riportato da El Chiringuito Tv, il fenomeno portoghese avrebbe fatto sapere di non gradire la destinazione partenopea.