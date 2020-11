Secondo quanto riportato da La Verdad, le palestre sotto il marchio CR7 hanno subito uno stop importante: Cristiano Ronaldo ha infatti deciso di ridurre la sua rete 'ginnica', andando a chiudere la palestra che si trova nel centro commerciale Myrtea di Murcia che si chiama 'CR7 Crunch Fitness'. Per il sito spagnolo, 900 persone sono rimaste dunque senza un posto in cui allenarsi. Soprattutto, non c'è stato alcun rimborso: la società non dispone della liquidità necessaria ad effettuare i rimborsi. La palestra aveva aperto all'inizio del 2019 e aveva come piano quello di occupare 3 livelli del centro commerciale.