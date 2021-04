Il match di mercoledì contro il Napoli potrebbe già rappresentare un'ultima spiaggia per Pirlo. I risultati non arrivano e il rischio di perdere l'accesso in Champions League - prospettiva devastante per la società - metterebbe il tecnico bresciano sulla graticola. Secondo quanto riporta Don Balon, le operazione interne alla dirigenza procederebbero molto più velocemente di come sembri. Addirittura, Cristiano Ronaldo avrebbe dato il suo ok al cambio in panchina e al ritorno di Allegri. In questo senso, i lavori procederebbero con una certa celerità per fare in modo che il tecnico livornese possa essere presentato già al termine della stagione.