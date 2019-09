Il nome di James Rodriguez è stato uno di quelli che resterà nelle storie di calciomercato future. Da inizio estate destinato partente, come tanti in questa folle sessione, alla fine è rimasto al Real Madrid, sebbene fosse il sogno proibito di Carlo Ancelotti a Napoli. Eppure, come riporta Don Balon, una telefonata al colombiano è arrivata anche dall'ex compagno di squadra Cristiano Ronaldo. Si è trattata però di una mossa senza conseguenze, visto che la Juventus non avrebbe mai avanzato un'offerta ufficiale.