Dalle parti di Madrid tengono sempre gli occhi puntati su Cristiano Ronaldo, che ha lasciato il Real dopo 9 anni per approdare alla Juventus. Il quotidiano spagnolo AS commenta così la prima stagione bianconera del portoghese:



“Essere un attaccante, essere considerato uno dei migliori giocatori al mondo e rimanere tagliato fuori dal titolo di capocannoniere nel campionato in cui si gioca non è facile da digerire. E se ti chiami Cristiano Ronaldo e sei il calciatore più competitivo sulla faccia della Terra, è normale che tu non veda di buon occhio l’idea di non indossare la corona del goleador per la quarta stagione consecutiva (…). Nel suo primo anno alla Juve Cristiano ha vinto il suo primo scudetto, ma non è riuscito ad essere il giocatore con più gol segnati in Serie A. Ha detto addio alla Champions ai quarti di finale e non è diventato capocannoniere (…). I 21 gol con la Juve è la sua cifra più bassa in un campionato da quando ha lasciato il Manchester United”.